Львівського поліцейського звільнили з роботи через коштовний подарунок

Через подарунок бабусі поліцейського звільнили з роботи

Апеляційний суд залишив у силі рішення Галицького районного суду, який у жовтні 2017 року визнав працівника Галицького відділу поліції винним у порушенні вимог фінансового контролю.

«Чоловік несвоєчасно повідомив НАЗК про суттєві зміни у майновому стані – отримання подарунку від близької особи на суму 262 тис. грн. Таким чином службовець вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч. 2 ст. 172-6 КУпАП», – йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини.

Як зазначено у постанові суду, яку опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, майор поліції Юрій Котоус отримав від своєї бабусі в подарунок 10 тис. доларів США. Проте не повідомив вчасно про цей подарунок у відповідності до ч. 2 ст. 52 Закону. Свою вину чоловік не визнав, пояснивши, що вважав, що для внесення змін у нього є 10 робочих, а не календарних днів.

Галицький районний суд м. Львова 27 жовтня 2017 року визнав порушника винним та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1,7 тис. грн. Рішення апеляційного суду набрало законної сили 1 грудня 2017 року. Крім цього, чоловіка звільнили з органів Нацполіції у листопаді 2017 року.