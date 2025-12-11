Правоохоронці просять суд конфіскувати майно начальника поста Закарпатської митниці
Йдеться про квартиру в одній із новобудов Ужгорода та автомобілі Škoda і Lexus
Спеціальна антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду із позовом про визнання необґрунтованими активів, що належать начальнику митного поста Закарпатської митниці та його родичам, і стягнення їх в дохід держави.
Як повідомили в НАЗК у четвер, 11 грудня, упродовж 2022-2023 років у митника з’явилися нерухомість, авто і понад 4 млн грн. Серед активів:
- Škoda Octavia, 2018 року випуску, оформлена на посадовця;
- 727 тис. грн готівки, які він задекларував у 2023 році, але не зміг пояснити походження;
- квартира в одній із новобудов Ужгорода;
- Lexus RX 200t, 2016 року випуску.
«Помешкання і другу автівку придбали близькі особи посадовця за цінами, значно нижчими за ринкові. Проте користувався ними декларант та його дружина. Агентство проаналізувало доходи і видатки начальника митного поста і прийшло до висновку про неможливість набути зазначені активи коштом законних доходів», – зазначили в НАЗК.
За даними Єдиного державного реєстру декларацій, йдеться про начальника митного поста «Дякове» Сергія Вишнюка, який у 2023 році купив Škoda Octavia та почав користуватися квартирою, купленою Світланою Вишнюк.
У разі визнання активів посадовця необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави, митника мають звільнити з посади.