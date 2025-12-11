У митника з’явилися активи на понад 4 млн грн, попри відсутність законних доходів на цю суму

Спеціальна антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду із позовом про визнання необґрунтованими активів, що належать начальнику митного поста Закарпатської митниці та його родичам, і стягнення їх в дохід держави.

Як повідомили в НАЗК у четвер, 11 грудня, упродовж 2022-2023 років у митника з’явилися нерухомість, авто і понад 4 млн грн. Серед активів:

Škoda Octavia, 2018 року випуску, оформлена на посадовця;

727 тис. грн готівки, які він задекларував у 2023 році, але не зміг пояснити походження;

квартира в одній із новобудов Ужгорода;

Lexus RX 200t, 2016 року випуску.

«Помешкання і другу автівку придбали близькі особи посадовця за цінами, значно нижчими за ринкові. Проте користувався ними декларант та його дружина. Агентство проаналізувало доходи і видатки начальника митного поста і прийшло до висновку про неможливість набути зазначені активи коштом законних доходів», – зазначили в НАЗК.

За даними Єдиного державного реєстру декларацій, йдеться про начальника митного поста «Дякове» Сергія Вишнюка, який у 2023 році купив Škoda Octavia та почав користуватися квартирою, купленою Світланою Вишнюк.

У разі визнання активів посадовця необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави, митника мають звільнити з посади.