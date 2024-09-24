Затриманому загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань затримали у Херсоні колаборанта, який працював на росіян під час окупації міста. Про це у вівторок, 24 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, затриманий обіймав посаду молодшого інспектора у місцевій випраній колонії. Після окупації Херсона, чоловік вирішив працювати на росіян. Він отримав посаду в одній з тюрем, яка діяла у складі так званого «Управління служби виконання покарань по Херсонській області Росії». Там колаборант мав охороняти камери, у яких окупанти утримували українських партизанів – учасників руху опору в області. Крім того, затриманий конвоював в’язнів до інших катівень, які окупанти створили на території захопленого півдня України.

«У застінках до людей застосовували численні тортури, у тому числі катування струмом, побиття палицями і тримання у карцерах без їжі та води», – розповіли у СБУ.

Після того як ЗСУ звільнили Херсон, колаборант залишився у місті, але майже не виходив з дому, намагаюсь уникнути правосуддя. Втім, правоохоронці встановили його місце проживання та затримали.

Затриманому оголосили про підозри за двома статтями Кримінального Кодексу України: державна зрада (ч. 2 ст. 111) та колабораційна діяльність (ч. 7 ст. 111-1). Підозрюваному загрожує максимальне покарання – довічне ув’язнення та конфіскація майна. Наразі рішенням суду він перебуває під вартою та не має права на внесення застави.