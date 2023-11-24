Житель Херсонщини відправив до російської катівні свого батька-патріота

На Херсонщині співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який під час окупації регіону один з перших запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України. Для цього почав масово здавати росіянам місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей. Як повідомили у прес-службі СБУ у п’ятницю, 24 листопада, одним із перших, кого херсонець відправив до російської катівні, був батько зрадника.

«Батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з росіянами», – йдеться у повідомленні.

За це чоловік отримав посаду у окупаційній адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Володимира Сальдо. У псевдоустанові чоловік відповідав за розподіл «гумдопомоги». Крім того, чоловік на початку повномасштабного вторгнення зустрічав колони російських військ, що заходили на територію громади. Окупантам він пропонував свою допомогу у розселенні.

«Зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам. Крім того, фігурант з власної ініціативи чергував зі зброєю на російських блокпостах та “розквартировував” окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію», – повідомили у СБУ.

Речі, які вилучили у зрадникаПісля звільнення селища він залишився на території громади, де намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Втім співробітники СБУ встановили місце проживання зрадника та затримали його. Під час обшуків у нього виявили паспорт громадянина Росії, який він отримав у червні 2022 року, партійний квиток забороненої «Партії регіонів», пропагандистську символіку країни-агресора.

Чоловіку оголосили про підозру у держаній зраді та колабораційній діяльності, йому загрожує довічне ув’язнення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.