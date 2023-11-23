Екс-правоохоронець шпигував для ФСБ

Служба безпеки України викрила колишнього правоохоронця на співпраці з ФСБ. За даними слідчих, чоловік передавав російській спецслужбі інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях. Про це у четвер, 23 листопада, повідомили у прес-слежбі СБУ.

Слідчі встановили, що житель Миколаєва протягом 2016-2020 року перебував на території тимчасово окупованого Криму та періодично їздив до Росії, де його залучила до співпраці російська спецслужба. На початку повномасштабного вторгнення він отримав від ФСБ завдання повернутися до України та влаштуватися в один із підрозділів Національної поліції.

«Перебуваючи на посаді, він не тільки шпигував для ворога, але й здійснював підривну діяльність проти України. Встановлено, що агент РФ передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки», – йдеться у повідомленні.

У березні 2023 року його звільнили з поліції за ДТП у нетверезому стані, втім чоловік продовжив працювати на Росію. Як встановили слідчі, для комунікації із росіянами він використовував «зв’язкових». Одним із них виявився проросійський блогер Сергій Лебедєв, більш відомий під псевдонімом «Лохматий», який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на ФСБ.

Під час обшуку у миколаївця вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою. Суд обрав затриманому запобіжний захід у виді тримання під вартою.