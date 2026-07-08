Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна вичерпала свої можливості щодо надання військової підтримки Україні. Про це він повідомив 8 липня в Анкарі перед початком офіційної частини саміту НАТО, передає агентство «Інтерфакc-Україна».

«Ми надали 13 пакетів. У нас немає нічого, що ми могли б надати Україні. Що ми можемо зробити? Це технічна військова допомога. Що це означає? Ми можемо гарантувати, що зможемо прийняти військову техніку для ремонту в Болгарії. Це наша підтримка», – сказав глава уряду.

Болгарський прем’єр-міністр підкреслив, що офіційна Софія «вичерпала можливості надавати військову підтримку» у вигляді зброї та боєприпасів зі складів Збройних сил Болгарії.

Однак Радев зазначив, що Болгарія підтримуватиме Україну фінансово, «у межах можливостей, звичайно, не зачіпаючи соціальних видатків».

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Зауважимо, Болгарія, яка є членом НАТО та ЄС, постачала зброю Україні з початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. За постачання переважно радянських зразків озброєння країна отримувала компенсацію з фонду Євросоюзу European Peace Facility. Через політичні розбіжності всередині країни постачання здійснювалися здебільшого через треті держави. Разом з тим оборонна промисловість Софії залишається одним з основних постачальників боєприпасів для Києва.

До слова, на початку червня міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що його країна більше не планує постачати Україні зброю. Таке рішення він пояснив неможливістю завершити війну на полі бою та закликав Україну й Росію до переговорів.