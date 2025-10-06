Президент Володимир Зеленський в понеділок, 6 жовтня, наклав вето на законопроєкт №11387 щодо штрафування посадовців за неявку на виклик Верховної Ради. Про це повідомив рух «Чесно» з посиланням на картку документа.

У вересні парламент ухвалив законопроєкт №11387, який встановлює штрафи від 13 до 17 тис. грн для міністрів та посадовців, які без поважних причин ігнорують виклик Ради.

Президент повернув законопроєкт зі своїм вето, аргументувавши це тим, що неявка на виклик Ради не є адміністративним порушенням, і законодавством передбачені інші механізми контролю за урядом (депутатські запити, резолюції недовіри).

Також, президент вважає, що запровадження штрафів провокує виникнення ризику надмірної влади працівників Апарату Верховної Ради у визначенні «поважних причин» неявки.

За даними руху «Чесно», упродовж 2024-2025 років Верховна Рада викликала щонайменше 21 посадовця, переважно міністрів. Лише половина з них приходила, решта проігнорувала запрошення без пояснень.