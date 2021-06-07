Президент Володимир Зеленський підписав закон про обмеження використання поліетиленових пакетів. Це він зробив під час виступу на форумі «Україна 30. Екологія» в понеділок, 7 червня, передає «Укрінформ».

«20 хвилин - саме стільки в середньому ми користуємось таким пакетом. Більше 100 років – саме стільки один пакет розкладається», – сказав він на форумі.

Під час виступу президент додав, що в Україні також розроблений законопроект про покращення управління відходами та їх вторинної переробки.

Нагадаємо, що Верховна Рада в другому читанні 1 червня проголосувала за законопроект, що обмежує використання поліетиленових пакетів. Під заборону потрапили тонкі, надтонкі та оксорозкладні пакети й за їх використання передбачені штрафи.

Обмежити використання пластикових пакетів мають за пів року з дня оприлюднення закону після його підпису президентом. Водночас заборона надтонких, тонких і оксорозкладних пакетів та штрафи за їх використання запрацюють через дев’ять місяців.

Кого стосуватиметься заборона поліетилену, як штрафуватимуть порушників та що про новий закон кажуть львівські екоактивісти читайте в матеріалі ZAXID.NET.