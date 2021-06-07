Президент підписав закон про обмеження використання пластикових пакетів
Володимир Зеленський підписав закон під час виступу на форумі «Україна 30. Екологія»
Президент Володимир Зеленський підписав закон про обмеження використання поліетиленових пакетів. Це він зробив під час виступу на форумі «Україна 30. Екологія» в понеділок, 7 червня, передає «Укрінформ».
«20 хвилин - саме стільки в середньому ми користуємось таким пакетом. Більше 100 років – саме стільки один пакет розкладається», – сказав він на форумі.
Під час виступу президент додав, що в Україні також розроблений законопроект про покращення управління відходами та їх вторинної переробки.
Нагадаємо, що Верховна Рада в другому читанні 1 червня проголосувала за законопроект, що обмежує використання поліетиленових пакетів. Під заборону потрапили тонкі, надтонкі та оксорозкладні пакети й за їх використання передбачені штрафи.
Обмежити використання пластикових пакетів мають за пів року з дня оприлюднення закону після його підпису президентом. Водночас заборона надтонких, тонких і оксорозкладних пакетів та штрафи за їх використання запрацюють через дев’ять місяців.
Кого стосуватиметься заборона поліетилену, як штрафуватимуть порушників та що про новий закон кажуть львівські екоактивісти читайте в матеріалі ZAXID.NET.