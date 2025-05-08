Анатолій Тегза командував тактичною групою 8 окремого полку спецпризначення

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому спецпризначенцю із Закарпаття, командиру тактичної групи «Карпатська Січ» Анатолію Тегзі.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Тегзі Анатолію Ярославовичу – старшому солдату (посмертно)», – йдеться в указі президента, оприлюдненому 8 травня.

Анатолій Тегза народився 5 вересня 1982 року у селі Березово Хустського району. Закінчив ужгородську школу №15 та здобув дві вищі освіти у галузі менеджменту. Попри травму хребта, з початком повномасштабного вторгнення РФ долучився до лав ЗСУ. Перший бій у складі 101-ї бригади ТрО прийняв під Попасною на Луганщині. Згодом перейшов до батальйону «Карпатська Січ», брав участь у боях на Донеччині, Луганщині та Херсонщині, займаючи посаду командира тактичної групи 8-го окремого полку спеціального призначення.

Загинув 14 липня 2023 року під час штурму ворожих позицій під Бахмутом, перед смертю врятувавши побратима та командира суміжного підрозділу. Герой України похований на Пагорбі Слави в Ужгороді.