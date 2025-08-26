З нагоди Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами шістьох представників Львівщини, серед них професор «Львівської політехніки», очільник лікарні, керівник музичної частини Львівської національної опери. Про це 26 серпня повідомила Львівська ОВА.

За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність, самовідданість і вагомий внесок у розвиток суспільного життя почесні звання отримали:

«Заслужений працівник соціальної сфери України»

Любов Марко – директорка Центру надання соціальних послуг Мостиської міської ради.

«Заслужений працівник культури України»

Ігор Янів – директор Самбірської дитячої музичної школи.

«Заслужений лікар України»

Григорій Мороз – в.о. директора Новояворівської лікарні імені Юрія Липи.

«Заслужений діяч науки і техніки України»

Володимир Старчевський – професор кафедри Національного університету «Львівська політехніка».

«Заслужений артист України»

Мирослава Солук – артистка драми Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Іван Чередніченко – керівник музичної частини Львівської національної опери.

«Кожен із цих людей робить величезний внесок у розвиток нашої держави. Це гордість Львівщини та приклад служіння Україні. Вітаю і дякую за працю та відданість!», – сказав голова ЛОВА Максим Козицький.

Нагадаємо також, що 23 серпня президент підписав указ про присвоєння звання Героя України уродженцю Львівської області Дмитру Вітязю – військовослужбовцю Національної гвардії.