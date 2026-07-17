У помешканні підозрюваного вилучили частину викрадених грошей і золота

Правоохоронці затримали 34-річного мешканця Бурштина, який обікрав будинок жителів села Братишів Тлумацької громади. Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у п’ятницю, 17 липня, підозрюваний приїхав у село та побачив, як його колишня вчителька разом із чоловіком пішли до автобусної зупинки. Дочекавшись, поки подружжя поїде, чоловік переліз через огорожу, відважив металопластикове вікно та проник до будинку.

«У помешканні він знайшов місце, де господарі зберігали заощадження, та викрав 26,5 тис. доларів, 1 750 євро, 32 тис. грн, а також золоті прикраси. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,3 млн грн», – розповіли у поліції.

Перед тим як піти, крадій намагався приховати сліди злочину. Повернувшись додому, господарі не одразу зрозуміли, що стали жертвами крадіжки. Однак невдовзі жінка помітила зникнення грошей та золотих виробів і звернулася до поліції.

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Підозрюваного затримали, у його помешканні вилучили частину викрадених грошей і золота. Прикарпатцю інкримінують ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Затриманого арештували з можливістю внесення застави.