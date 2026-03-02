Інцидент стався у селищі Заболотів

У селищі Заболотів Снятинського району 27-річний раніше судимий місцевий мешканець обікрав магазин і підпалив його, щоб приховати сліди злочину. Рецидивіста арештували, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області у понеділок, 2 березня, інцидент стався вранці 27 лютого. Перехожі повідомили про пожежу в одному із магазинів Заболотова. Рятувальники ліквідували загорання, а слідчі встановили, що перед підпалом крамницю обікрали.

Невідомий вночі пошкодив металевий навісний замок на вхідних дверях, проник до приміщення та викрав товару щонайменше на 10 тис. грн: електроди, акумулятори, навісні замки, фарбу, ізоляційні стрічки тощо.

«Після крадіжки зловмисник розпилив у приміщенні розчинник і підпалив його, щоб знищити сліди злочину. Покидаючи магазин, фігурант зачинив двері новим навісним замком», – зазначили правоохоронці.

Крадієм виявився 27-річний раніше судимий мешканець Заболотова, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини. Під час обшуку у нього вилучили викрадені речі, одяг та інші докази, які підтверджують причетність чоловіка до злочину.

Рецидивіста арештували, йому інкримінують ч.4 ст. 185 (крадіжка) та ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.