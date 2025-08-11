Обвинувачений не планував перетинати кордон, а тільки вивчав маршрут для своєї майбутньої втечі

Верховинський районний суд визнав старшого солдата ДПСУ Мар’яна С. винним у незаконному переправленні трьох чоловіків через кордон і призначив йому 2 роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 29 липня, восени 2024 року Мар’ян С. погодився переправити в Румунію прикарпатця та двох мешканців Білої Церкви. Для цього намалював на карті детальний маршрут через гірські хребти Карпат та створив у телеграмі групу «Похід», до якої додав ухилянтів. Разом з ними він доїхав до села Татарів, звідки піднявся у гори. Через три доби чоловіків затримали прикордонники.

Під час судового засідання Мар’ян С. визнав свою вину і розповів, що з початком повномасштабного вторгнення РФ добровільно мобілізувався до ЗСУ, однак через хворобу матері у 2024 році покинув службу. Переправити чоловіків в ЄС його попросив знайомий, який проживав у Польщі. Грошей від ухилянтів прикордонник не брав.

Обвинувачений не планував перетинати кордон, а тільки вивчав маршрут для своєї майбутньої втечі. За місяць його знову затримали при спробі незаконно потрапити до Румунії. Після цього він повернувся до війська.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Андрій Бучинський визнав Мар’яна С. винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.