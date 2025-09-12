У водія вилучили 199 ноутбуків

Прикордонники Львівщини викрили контрабанду ноутбуків на 2 млн грн. Сталося це в пункті пропуску «Грушів». Про це у п’ятницю, 12 вересня, повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Прикордонники зупинили автомобіль марки Iveco, у якому виявили партію ноутбуків. Під час перевірки документів з’ясувалося, що зазначені у товарно-супровідних документах дані не збігаються з реальним вмістом в авто.

«Серед “неврахованого” товару – 199 ноутбуків відомої світової торгової марки, яких не було у переліку», – йдеться в повідомленні.

Орієнтовна вартість техніки може сягати два млн грн. За словами водія, вантаж мали доправити до Кіровоградської області. Увесь виявлений товар вилучили і склали відповідний протокол.