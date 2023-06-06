Президент переконаний, що військове керівництво має здійснювати ротацію захисників та захисниць

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що в умовах війни з Росією про демобілізацію військових не може йти й мови. Про це голова держави заявив на брифінгу у Києві, у вівторок, 6 червня, пише УНІАН.

«Про демобілізацію, мені здається, говорити рано. Війна продовжується», – зазначив він.

Водночас глава держави наголосив, що військове керівництво має здійснювати ротацію захисників та захисниць.

«І це відбувається під керівництвом головнокомандувача та Генштабу… Вони цим займаються. І повинні цим займатися вони та командувачі на місцях. І дуже важливо, щоб вони розуміли, чим живе військовий сьогодні, наскільки він готовий далі воювати, чи треба йому відновити свої сили», – сказав Зеленський.

Зазначимо, що нещодавно стало відомо, що Зеленський рекомендував головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти співробітників територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) на фронт, а замість них набирати бійців із пораненнями.