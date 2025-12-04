Підозрюваній загрожує довічне ув'язнення

У Краматорську Донецької області затримали продавчиню мілітарного магазину, яку підозрюють у співпраці з окупантами. Зокрема, жінка коригувала російські удари по місту. Про це у четвер, 4 грудня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затримана – 35-річна продавчиня, яку росіяни завербували через її знайомого, який воює проти України у складі російського збройного формування.

За завданням окупантів, жінка налагоджувала довірливі стосунки з військовими, які були клієнтами магазину, та розпитувала у них потрібну російській розвідці інформацію. Йдеться про дислокацію та чисельність підрозділів Сил оборони біля Краматорська. Також агентка намагалась визначити координати укріпрайонів, мобільних блокпостів та позицій українських артилеристів.

«Жінка обходила прифронтову місцевість і на гугл-карті позначала координати захисників Донеччини, по яких рашисти готували удари», – йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ викрила і затримала російську агентку. Під час обшуків у неї виявили ноутбук та смартфон, за допомогою яких вона підтримувала зв’язок з російською розвідкою. Затриманій оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 18 серпня СБУ повідомила про затримання продавчині, яка допомагала росіянам прорватися до Сум.