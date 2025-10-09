Пісок та гальку з річки Черемош дозволили добувати компанії «Між-Буд»

Господарський суд міста Києва розглядає справу за позовом Косівської окружної прокуратури до Державної служби геології та надр України і ТОВ «Між-Буд». Правоохоронці вимагають скасувати виданий підприємству спецдозвіл на користування надрами ділянки «Кутська».

Йдеться про ділянку з корисними копалинами (пісок та галька) за 350 метрів від села Кути Косівського району.

У 2023 році дозвіл на користування надрами за 5,7 млн грн продали з аукціону компанії «Між-Буд», що належить підприємцю з Коломийщини Роману Захаруку.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 8 жовтня, цю ділянку Державна служба геології та надр України виставила на аукціон протиправно.

«Прокурор посилається на те, що відповідачем незаконно прийнято наказ, оскільки земельна ділянка знаходиться в водоохоронній зоні та безпосередньо в руслі річки Черемош», – йдеться у матеріалах справи.

Прокурори звернулися до суду з вимогою визнати недійсними результати електронного аукціону та скасувати спеціальний дозвіл на користування надрами, виданий Державною службою геології та надр України ТОВ «Між-Буд». Підготовче засідання у справі призначене на 6 жовтня.