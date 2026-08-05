Йдеться про 2 га землі в урочищі «Дулятин» на Хустщині

Хустська окружна прокуратура подала судовий позов, щоб повернути Керецьківській громаді майже 2 га комунальної землі, які підприємець самовільно зайняв і перетворив на комплекс для промислового розведення риби.

Йдеться про земельну ділянку в урочищі «Дулятин» поблизу села Березники на Хустщині. Частина цієї території належить до земель сільськогосподарського призначення, інша – до земель водного фонду.

За матеріалами судового реєстру, у 2023 році підприємець зі Стрия Андрій Куль без жодних документів на землю звів тут комплекс споруд: господарську будівлю, бетонні басейни, лотки, резервуари та інші інженерні об'єкти, які використовувалися для вирощування риби.

Обвинувальний акт щодо підприємця наразі розглядається в суді. За самовільне будівництво на захопленій землі йому загрожує до 3 років обмеження волі.

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Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 4 серпня, паралельно правоохоронці вимагають в суді не лише звільнити незаконно зайняту землю, а й зобов'язати підприємця власним коштом демонтувати всі самочинно збудовані споруди. Господарський суд Закарпатської області відкрив провадження у справі, підготовче засідання призначене на 27 серпня.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, Андрій Куль зареєстрований підприємцем у Стрию Львівської області з основним КВЕДом «діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування». Підприємець також керує компаніями у сфері будівництва і торгівлі «Вітессбуд» та «Вітесоф».