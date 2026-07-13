Нежитлову будівлю на комунальній землі реконструювали під комерцію

Апеляційний суд відмовив мешканці Хуста у визнанні права власності на самочинно реконструйований комерційний об’єкт на земельній ділянці, призначеній для закладів освіти.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 13 липня, йшлося про спробу узаконити через суд крамницю з офісними приміщеннями площею понад 300 м2. За матеріалами судового реєстру позивачкою у справі була Наталія Димарська, яка у 2020-2021 роках реконструювала нежитлову будівлю на території Хустського фахового технічного коледжу.

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«Будівництво здійснили на земельній ділянці комунальної власності, призначеній для обслуговування закладів освіти. Цільове призначення землі не змінювали, а власник земельної ділянки – Хустська міська рада – не надавала дозволу на використання її для такого будівництва», – зазначили у прокуратурі.

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Суд врахував, що право власності на новостворений об'єкт не було зареєстроване, а звернення до суду фактично використовувалося як спосіб узаконити будівництво в обхід передбаченої законодавством процедури.

Закарпатський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив позивачці у визнанні права власності на побудовану крамницю.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, Наталія Димарська є власницею автошколи «Квадро», зареєстрованої в Хусті у 2002 році.