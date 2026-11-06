Підприємство заборгувало за землю понад 300 тис. грн

Ужгородська окружна прокуратура через суд вимагає розірвати договори оренди землі, укладені Сюртівською сільрадою з компанією «Ленд Інвест Капітал». Фірма заборгувала 326 тис. грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, йдеться про чотири земельні ділянки загальною площею майже 70 га, які у грудні 2023 року сільська рада передала в оренду підприємству на 40 років для виробництва сільськогосподарських товарів.

«З моменту юридичного отримання ділянок орендар не платив за користування землею. Окрім цього, згодом три ділянки товариство передало в суборенду, проте гроші за оренду не сплачувало. У результаті заборгованість перевищила 326 тис. грн, що є порушенням умов договорів», – розповіли правоохоронці.

Прокуратура звернулася до Господарського суду Закарпатської області з позовом в інтересах Сюртівської сільської ради, вимагаючи стягнути борг, розірвати договори оренди, скасувати державну реєстрацію та повернути земельні ділянки громаді.

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За матеріалами судового реєстру та аналітичної системи Youcontrol, відповідачем у справі є агрокомпанія «Ленд Інвест Капітал», зареєстрована у жовтні 2023 року в селищі Батьово Берегівського району. Власником фірми є підприємиця з Черкащини Юлія Зільєва.

Разом із низкою інших компаній «Ленд Інвест Капітал» фігурує у кримінальній справі щодо привласнення 80 млн грн з грантів на садівництво. За інформацією Бюро економічної безпеки, службовці агрофірм організували схему у змові з посадовцями Міністерства аграрної політики та працівниками Закарпатського управління АТ «Ощадбанк».

Державну допомогу переводили на рахунки підконтрольних ФОП за безтоварними угодами – без фактичної закупівлі саджанців, сітки, дроту та іншого інвентарю. Водночас земельні ділянки заросли чагарниками, не оброблялися та на них не висаджували дерева.