Через аварійні роботи загородили одну смугу руху

У Тернополі працівники комунального підприємства «Тернопільводоканал» розрили частину дорогу на вул. Руській біля Надставної церкви у пошуках каналізаційної труби. Однак, коли вони розчистили ділянку, то нічого не знайшли. Майже тиждень комунальники шукали трубу, врешті вирішили яму на дорозі засипати, а нову каналізацію провести поза межами будинків.

Велике провалля на проїжджій частині на вул. Руській утворилося в неділю 24 серпня. Щоб туди не потрапили автомобілі, дві з чотирьох смуг перегородили. Наступного дня працівники КП «Тернопільводоканал» розпочали розкопки, адже запідозрили, що провалля утворилося на місці старого каналізаційного колектора.

Розкопки і аварійні роботи тривали майже тиждень. Навколишні будинки відключили від водопостачання. Після цього у водоканалі заявили, що на місці провалля не виявили жодної труби чи аварійного прориву.

«Емоційного напруження водоканалівцям впродовж останніх днів додавали пошуки труби-невидимки. Адже на схемах водовідведення саме у ділянці провалля мала проходити каналізаційна труба. Години копання котловану і ретельних пошуків цього трубопроводу вздовж і впоперек виявилися безрезультатними. Найімовірніше труба просто зігнила від старості. Бо прослужити людям близько 70 років – то вам не жарти», – зазначили на фейсбук-сторінці «Тернопільводоканалу».

У коментарі ZAXID.NET в пресслужбі комунального підприємства зазначили, що провалля засипали і заасфальтували, однак далі продовжують слідкувати, чи на цій ділянці не утвориться знову яма. Наразі комунальники прокладають нові труби з водовідведення.

За інформацією водоканалу, старі труби каналізаційного колектора, який імовірно і спричинив провалля, проходили під багатоповерхівками. Через це працівникам було складно їх обслуговувати. Нараз водоканалівці вирішили прокласти нову трасу водовідведення – поза межами споруд. Щоб не перекопувати всю вулицю в центральній частині міста, нові труби прокладатимуть методом проколу або ж направленого горизонтального буріння. Загалом комунальники мають прокласти трубопровід протяжністю майже 100 метрів і діаметром 3 метри.