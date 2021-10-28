П’яний 39-річний чоловік уночі вкрав і розбив автомобіль на Рівненщині
Водій на авто з вимкненими фарами втікав від поліції і врізався в гараж
П’яний 39-річний мешканець Вараша уночі вкрав автомобіль, ключі від якого випадково знайшов. Renault Scenic у темну пору доби їхав вулицею міста з вимкненими фарами, його помітили поліцейські. Вони намагалися зупинити його, однак водій втікав. На одній з вулиць міста він врізався в гараж. Водій був нетверезий, автомобіль — крадений.
О пів на другу ночі 27 жовтня екіпаж місцевого відділку поліції на вулиці Вараша Рівненської області помітив автомобіль Renault Scenic, який їхав з вимкненими фарами. Водій проігнорував вимогу поліцейських про зупинку і додав швидкості. У результаті переслідування на одній з вулиць міста він не впорався з керуванням та врізався у гаражне приміщення.
«39-річний водій мав очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. На нього склали адмінпротоколи за скоєння ДТП і керування в стані сп’яніння, а також винесли постанови за порушення правил дорожнього руху», — повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Авто з численними механічними пошкодженнями помістили на територію відділу поліції. А уранці до правоохоронців звернулася з заявою про викрадення авто 47-річна жителька Вараша. Її Renault Scenic був припаркований біля багатоповерхівки, в якій жінка мешкає. Станом свого авто вона була вражена.
Поліцейські з’ясували, що чоловік власниці кілька тижнів тому загубив ключ від автомобіля, який і знайшов підозрюваний. Зловмисника помістили в ізолятор тимчасового тримання, 28 жовтня йому оголосили про підозру.
За скоєне чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі, адже його і раніше притягували до відповідальності за майнові злочини.
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