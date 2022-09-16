Чоловіка зафіксували камери спостереження

Львівські патрульні оперативно затримали чоловіка, який порізав колесо у службовому вантажному автомобілі поштового відділення. Він був у нетверезому стані.

«Сьогодні зранку патрульні отримали виклик від працівника пошти, що в його службовому автомобілі на вулиці Стрийській порізали колесо. Переглянувши відео з камер пошти, поліцейські побачили, хто причетний до пошкодження. Маючи особливі прикмети невідомого, вони вирушили на пошуки», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Неподалік вони виявили підозрюваного. Це 43-річний мешканець Львівщини, він мав ознаки алкогольного сп’яніння. Під час перевірки у нього виявили ніж.

Порізане колесо спустило і завдяки цьому вдалося відразу помітити пошкодження

Мотиви його поведінки наразі невідомі. Його доставили у відділ поліції для встановлення обставин.