У львівській школі п’ятикласник розпилив сльозогінний газ у класі. Шестеро дітей постраждали, але госпіталізації не потребували. Поліцейські склали на батьків учня протокол, який передбачає штраф.

Як повідомили у поліції Львівщини, інцидент трапився у понеділок, 15 квітня.

«Близько 12:00 у приміщенні однієї з львівських шкіл учень п’ятого класу під час перерви розпилив у класі газ з газового балончика, який приніс з собою у навчальний заклад. Про це повідомила вчителька, яка саме зайшла у приміщення. Вона відчинила вікна та зателефонувала на оперативну лінію 102», – зазначено у повідомленні поліції.

Шкільна медсестра оглянула шістьох учнів, після цього їх відпустили додому.

Натомість у школу викликали батьків п’ятикласника. На них поліцейські ювенальної превенції склали адміністративний протокол за ст.184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). Санкція статті передбачає накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).

Поліція не повідомляє школи, в якій стався цей випадок.

Нагадаємо, 4 квітня у львівській школі №91 учень 10 класу розпилив перцевий балончик, через це десятеро школярів потрапили до лікарні, трьох з них госпіталізували.