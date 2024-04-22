Всі збиті ППО безпілотники зафіксували на Одещині

Підрозділи ракетних військ України успішно вразили пункт управління безпілотниками росіян. Про це повідомили у понеділок, 22 квітня, у прес-службі Генштабу.

«Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу та одному пункту управління БпЛА противника», – йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Де саме розташовувалися російські військові об’єкти, у прес-службі Генерального штабу не уточнили. Зазначається, що українські сили продовжують завдавати втрат окупантами вздовж всієї лінії фронту, попри те, що росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на сході та півдні.

У прес-службі Генштабу додали, що за ніч українська ППО знищила п’ять безпілотників іранського виробництва, які випустила Росія по Україні. У прес-службі Повітряних сил уточнили, що загалом окупанти випустили сім БПЛА.

Крім того, ППО збила розвідувальний безпілотник «Орлан». Усі ворожі цілі українські Повітряні сили знищили на Одещині.