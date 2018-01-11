Редактор The Economist відзначив доповідь учасника Безпекового форуму у Львові

Едвард Лукас - відомий оглядач The Economist по Центральній і Східній Європі

Відомий британський журналіст, кореспондент журналу The Economist по Центральній і Східній Європі, відзначив доповідь відомого українського юриста Віктора Рудя, голови комітету закордонних справ Українсько-американської колегії адвокатів. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«...блискуча доповідь Віктора Рудя на Львівському Безпековому форумі...», - акцентував увагу Едвард Лукас з посиланням на повний текст доповіді.

sizzlingly good speech by Victor Rud at Lviv Security Forum https://t.co/M3pM0aa7Su — Edward Lucas (@edwardlucas) January 11, 2018

Нагадаємо, доповідь Віктора Рудя «Чому Путіну подобається Захід?», була виголошена наприкінці листопада на Львівському Безпековому форумі. У ній публіцист спробував проаналізувати проблеми, що з ними стикається західний світ пробуючи пояснити поведінку Путіна і стратегію кремлівського режиму. При цьому вину за недооцінку політики Путіна він покладає на сам Захід і пропонує вирішити ці питання спільно з Україною.

«Навіть зараз стурбованість Заходу не наблизилася до потрібної серйозної реакції, зважаючи на те, що Україна загнала останній цвях в домовину СРСР і, великою мірою, врятувала світ від нього. Більше того, як ми знаємо, Україна здала свою ядерну зброю великою мірою через свого історичного гнобителя», - зазначив Віктор Рудь і запропонував знайти користь від Безпекового форуму, щоб його учасники могли потім повернутися до своїх країн і працювати на інтереси їх нацбезпеки. А цього можна досягнути тільки якщо забезпечити безпеку і незалежність України.

Також він закликав західних політиків «думати стратегічно та вийти з режиму постійної оборони та реактивної позиції, в яку їх загнав Кремль». На його переконання, якщо тирани Близького Сходу, Китаю та Північної Кореї зрозуміють, що Захід має волю діяти у власних інтересах, то це матиме глобальні наслідки.

Як повідомляв ZAXID.NET, голова Львівської ОДА Олег Синютка вчинив скандал під час Безпекового форуму. Карту України, на якій візуально були виділені окуповані території Донбасу та позначені як «People’s republics of Donetsk and Luhansk», Олег Синютка сприйняв як визнання самопроголошених республік ЛНР та ДНР.

До слова, Віктор Рудь є юристом міжнародником із понад 35 річним досвідом. До розпаду Радянського союзу він представляв на Заході політв’язнів, які переслідувалися КДБ. В минулому він обіймав посаду голови Українсько-американської асоціації адвокатів, а зараз є в цій організації головою комітету закордонних справ. Він вивчав міжнародні відносини в Гарвардському коледжі та здобув ступінь доктора юридичних наук в школі права університету Дюк.