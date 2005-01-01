Рекордсмен України презентує у Львові авторські дідухи

Одночасно у Львові та Маріуполі оркестри зіграють фантазію на теми пісень «Океану Ельзи»

Володимир Мишолівський потрапив до Книги рекордів України у 2009 році за найбільший дідух, який мав висоту 15 метрів.

Перед святами у Володимира Мишолівського – гаряча пора. Увесь творчий процес – у майстерні у його рідному селі Лагодові на Перемишлянщині.

«Весь матеріал для виготовлення дідуха зберігаю у коморі. Підходить дуже багато різного: від злаків – жито, пшениця, овес, ячмінь, льон і до квітів – городніх та польових», – розповів майстер про висушені влітку снопи.

У Лагодові витвори із соломи роблять у багатьох хатах. Володимир вчився цієї майстерності у мами, а далі ходив на майстер-класи, спілкувався із фольклористами, бо хотів знати історію і символи дідуха. Такий ритуальний сніп походить ще з дохристиянських часів.

«Українці роблять дідух, тому що ми є хліборобський народ, слов'янський і тим ми вирізняємося від кочівників, які займалися скотарством. Коли ще наші прародичі були язичниками, вони дякували богам, наприклад богу Сонця Дажбогу дякували за щедрий врожай і виготовляли перший зажинковий сніп, який виставляли, він був центральним, то було 25 грудня», – пояснив Володимир Мишолівський.

Дідух вважають деревом роду, оберегом дому. Він уособлює і дух предків. Нині на свята у хатах ставлять ялинку, а колись був дідух. На Різдво батько заносили сніп до хати, коли сходила перша зірка.

«Щоб виготовити дідуха, звичайно, треба спочатку скласти маленький снопик. Тут може бути поєднання різне, вівса і льону чи сухих квітів. Такі снопики складаю у композицію. Її перев'язую перевеслом, а щоб він виглядав автентично, роблю його з сіна», – пояснив майстер.

Один із дідухів автор зробив із гербом Київської Русі – тризубом із хрестом. Цей сніп поїде в одну із львівських церков.

А поки Володимир Мишолівський налаштовується на безсоннні ночі через кількість замовлень до свят. Його дідухи можна оглянути у Львові. Кращі із них виставили у Музеї-домі Івана Франка.