Отець Богдан Прах закликав українців вакцинуватися від коронавірусу

Ректор Українського католицького університету о. Богдан Прах закликав українців вакцинуватися від коронавірусу та вберегти себе і своїх близьких від ускладнень, які може спричинити вірус.

«Ми користуємося благами науки кожного дня. Вакцина від Covid-19 – це також результат науки та праці найкращих науковців світу. Я довіряю лікарям, дбаю про своє здоров’я – саме тому вакцинувався від Covid-19. Вакцинований – значить захищений!», – зазначив у відеозверненні, яке опублікували на сайті Львівської облдержадміністрації, о. Богдан Прах.

Нагадаємо, на Львівщині щеплення від ковіду можна отримати у 32-х центрах масової вакцинації населення. До слова, з них 15 працюють цього тижня у Львові. Окрім того, попередньо звернувшись до сімейного лікаря, вакцинуватися можна у пунктах щеплення, які діють на базі закладів охорони здоров’я області.

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