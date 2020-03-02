Резонансне вбивство молодої дівчини у Пустомитах

Увечері 1 березня у Пустомитах трапилося жорстоке вбивство 22-річної Олени С. з Яворова. 56-річний мешканець сусіднього села Малечковичі Віктор Тур застрелив її пострілом у голову і важко поранив випадкового перехожого, що кинувся на допомогу.

З’ясувалося, що Олена С. була коханкою Віктора Тура, вона періодично приїжджала з Яворова у Малечковичі, де упродовж останніх років проживав 56-річний Віктор Тур.

Озброєного вбивцю оголосили у розшук, станом на ранок 2 березня його ще не знайшли. ZAXID.NET розповідає, що відомо про резонансне вбивство.

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За офіційною інформацією поліції, близько 21:00 біля ресторану «Едельвейс» на вул. Садовій в Пустомитах трапився конфлікт між 22-річною дівчиною та 56-річним уродженцем Харківщини Віктором Туром. Під час сварки він вистрелив їй в голову. Дівчина впала на землю і почала просити на допомогу. До неї підбіг 41-річний чоловік, який проходив повз, і Віктор Тур вистрілив йому в груди.

«Проведеними заходами було встановлено, що близько 21:00 на вулиці Садовій у Пустомитах 56-річний житель Харківської області вистрілив у голову своїй знайомій, 22-річній мешканці міста Яворів, а також поранив очевидця події, котрий кинувся на допомогу дівчині», – розповів про обставини вбивства начальник поліції у Львівській області Василь Віконський.

Віктор Тур розстріляв двох людей біля ресторану «Едельвейс» в Пустомитах (фото Олександра Лазарєва)

Розстрілявши двох людей, Віктор Тур сів в мікроавтобус Volkswagen T5 і поїхав у невідомому напрямку. На місце події викликали медиків, які забрали постраждалих в лікарню. Однак дорогою 22-річна дівчина померла в автомобілі швидкої допомоги. 41-річного перехожого, теж мешканця Малечковичів, госпіталізували у важкому стані.

Одразу після стрілянини поліція оголосила план «перехоплення» і патрульні почали зупиняти та перевіряти автомобілі на виїздах зі Львова. О 22:30 автомобіль Volkswagen T5, на якому втік Тур, знайшли покинутим у лісопосадці між селами Наварія та Поршна в Пустомитівському районі.

56-річного Віктора Тура негайно оголосили у розшук – поліція опублікувала фото підозрюваного і попередила, що він може бути озброєним і небезпечним. Слідчі уже відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ та ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) ККУ.

Мер Пустомитів Олег Серняк повідомив ZAXID.NET, що на міські камери спостереження потрапив автомобіль, на якому Віктор Тур втікав з місця злочину. Усі відеозаписи міська рада передала поліції.

Що відомо про вбивцю і його стосунки із жертвою?

За кілька годин після вбивства поліція оприлюднила фотографію 56-річного Віктора Тура. Чоловік є уродженцем Харківщини, однак уже кілька років мешкав у селі Малечковичі Пустомитівського району. Втім, близько року він уже не жив у селі, але наразі невідомо куди він переїхав. За даними поліції, раніше Віктор Тур не був судимим і у нього є цивільна дружина.

56-річного Віктора Тура оголосили у розшук

Загибла 22-річна дівчина Олена С. проживала у місті Яворів. За інформацією джерела ZAXID.NET у правоохоронних органах, 22-річна дівчина була коханкою Віктора Тура. Раніше вона час від часу приїжджала до нього у Малечковичі.

Зараз правоохоронці проводять допити свідків події та родичів учасників події, щоб з'ясувати причину конфлікту між Віктором Туром та Оленою С.

Прикмети небезпечного вбивці Віктора Тура: зріст близько 170 см, шатен, носить бороду. Був одягнений у довгу коричневу шкіряну куртку, темно-синій светр та темні штани.