Росія, швидше за все, готується спробувати перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів. Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді міністерства оборони Британії.

Розвідка наголошує, що сильні обстріли на Донбасі продовжуються, оскільки Росія прагне оточити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні.

Відзначається, що здатність обох сторін формувати та розгортати резервні підрозділи на фронті, ймовірно, стає все більш важливою для результату війни.

Окремо британська розвідка описує ситуацію з втратами серед мобілізованих в так званій «ДНР». Російська влада не публікувала дані про загальну кількість військових втрат в Україні з 25 березня.

Рівень же втрат «ДНР» еквівалентний приблизно 55% їх початкової чисельності, що підкреслює надзвичайне виснаження російських та проросійських сил на Донбасі.

До слова, за даними Генштабу ЗСУ, Росія утримує до трьох БТГ та підрозділи повітряно-десантних військ в Брянській та Курській областях.