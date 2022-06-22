Російські окупаційні війська просуваються до Лисичанська з півдня. Таким чином їм не знадобилося форсувати Сіверський Донець, щоб наблизитись до міста. Про це йдеться в аналітичному зведенні Американського інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська просуваються до Лисичанська з півдня, замість того, щоб переправлятися через річку з боку Сєвєродонецька, загрожуючи українській обороні в цьому районі», – йдеться у зведенні ISW.

Американські аналітики вважають, що росіяни спробують атакувати Лисичанськ найближчими тижнями, але їх, швидше за все, чекають подальші затяжні бої з українськими силами, аналогічні тим, що були в Маріуполі та Сєверодонецьку.

Але поки росіяни повільно просуваються у Луганській області, їхні операції вздовж осі Ізюм-Слов'янськ, пишуть аналітики ISW, все більше пробуксовують, оскільки російські сили віддають пріоритет операціям навколо Сєверодонецька.

Вони зробили безуспішні наземні наступи на Богородське і Долину (на північ від Слов'янська) і безрезультатно намагалися проводити наступальні операції у районі Лимана.