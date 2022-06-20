Українські захисники успішно відбили штурм російських військ на Слов’янському та Бахмутському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, станом на вечір 20 червня російські війська продовжують завдавати ракетних й авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

На Бахмутському напрямку під прикриттям артилерійських обстрілів у районі Миколаївки намагалася діяти диверсійно-розвідувальної група противника. У результаті вогневого ураження здійсненого українськими захисниками вона відступила. У подальшому ворог здійснив спробу штурму, однак успіху не мав.

На Слов’янському напрямку основні зусилля російські війська зосереджують на утриманні займаних позицій. У районах Дібрівного, Грушувахи, Великої Комишувахи, Краснопілля та Долини ворог здійснював артилерійські обстріли. У районі Богородичного українські захисники успішно відбили ворожий штурм.

Російські війська завдали авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах Устинівки та Лисичанська. Неподалік цих населених пунктів, а також міста Гірське зафіксовані артилерійські обстріли ворогом цивільної інфраструктури.

Крім того, загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.