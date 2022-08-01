За даними британської розвідки, РФ вочевидь вирішила скорегувати свої плани наступальної операції на Донбасі, відчувши потребу зміцнити угрупування на півдні. Про це йдеться в огляді британського міноборони за 1 серпня.

Протягом останніх чотирьох днів, зазначають у ньому, сили РФ намагалися здійснювати тактичні наступальні дії в районі Бахмута, але просуваються дуже повільно.

«Як повідомляли українські органи влади минулого тижня, Росія, схоже, переміщує значні сили з півночі Донбасу на південь України. Схоже, РФ корегує оперативний задум наступу на Донбасі після того, як не змогла добитися вирішальних оперативних проривів згідно з тим планом, за яким діяла з квітня. Зараз, схоже, фронт на Запоріжжі визначили як вразливу ділянку, яку потрібно посилити», – зазначає розвідка Британії.

Раніше британська розвідка зазначала, що через брак ресурсів росіянам доводиться обирати між наступом на Донбасі і посиленням захисту на півдні України