Рівненський суд призначив 51 тис. грн штрафу водієві, якого тричі протягом року виявляли на водінні під дією наркотиків. Зупинили його цьогоріч 24 серпня у Рівному. Оскільки це не перший такий інцидент, суддя Володимир Доля призначив йому максимально суворе покарання: 51 тис. грн штрафу та на десять років заборонив сідати за кермо.

Як йдеться у постанові Рівненського міського суду, чоловіка зупинили надвечір в День Незалежності. У водія автомобіля Volvo V4 поліцейські помітили явні ознаки наркотичного сп'яніння: порушення координації рухів, мови, а також в чоловіка були розширені зіниці. Від проходження огляду в медзакладі він відмовився.

До суду чоловік не прийшов, відтак справу розглядали без нього. Як виявилось, протягом року чоловіка вже двічі штрафували за нетверезе керування автомобілем. Зокрема, такі постанови суд прийняв 26 листопада 2021 року та 18 лютого 2022 року. В обох випадках йому призначали максимальне покарання за ст. 130 КУпАП – 51 тис. грн штрафу.

Суд визнав чоловіка винним та знову призначив йому 51 тис. грн штрафу. Також порушнику на десять років заборонили їздити за кермом. Водночас автомобіль Volvo суд не постановив конфіскувати, оскільки за документами авто чоловікові не належить.