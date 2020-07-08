Родина це як? Від батька до сина чи від матері доні?

Щороку 8 липня в Україні святкують День родини. Це сьогодні! І це день, коли ми від ранку до вечора наспівуємо одну з найвідоміших пісень Назарія Яремчука – «Родину». Так-так, це та, що від «батька до сина». Але як там далі?

Ми вирішили у своєрідний спосіб відзначити цей день і передати вам естафету у наспівуванні другого гімну України (ну, так цю пісню називають старожили української естради!). Отож, відповідаємо на кілька запитань, щоб пригадати текст, а тоді затягуємо ще разок усі разом.

ПОЧАТИ