Також уночі під атаку потрапило цивільне підприємство

Вранці середи, 15 липня, російські окупанти завдали ударів по Одесі. Внаслідок атаки троє людей загинули, також є постраждалі, повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Близько 07:00 у пресслужбі Повітряних сил повідомили про ракети, які рухаються в напрямку Одеси. Згодом у місті пролунали вибухи.

«Станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки», – повідомив Сергій Лисак.

Ще троє людей зазнали поранень внаслідок атаки. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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За даними пресслужби ДСНС, також вночі росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок нічної атаки у місті зруйнований склад одного з підприємств, там зайнялася пожежа та пошкоджені вантажні автомобілі.

Нагадаємо, протягом 14 липня росіяни кілька разів атакували портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок атак постраждали три іноземних цивільних судна – під прапорами Танзанії, Ліберії та Маршаллових Островів. Через удари по кораблях загинули три людини, одна з них – капітан корабля під прапором Танзанії.