Російський солдат в окупованому Херсоні

Держава-терорист Росія готує об’єднання окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, а також так званих «ДНР» та «ЛНР» в окремий федеральний округ РФ. Про це пише російське видання «Медуза» з посиланням на співрозмовників з адміністрації президента РФ.

«Округ повинен з'явитися після того, як на цих територіях відбудуться «референдуми» щодо приєднання до Росії. Приєднуватися до діючих округів українські території не будуть», – пише видання.

За інформацією співрозмовників видання, створенням округу опікується заступник керівника департаменту адміністрації президента РФ із забезпечення справ Держради Борис Рапопорт. Він уже займався питаннями Донбасу у 2014 році – тоді він обіймав посаду заступника голови управління із соціально-економічної співпраці з країнами СНД.

За інформацією видання, в Кремлі зараз обговорюють дві дати проведення псевдо «референдумів». Перша – «у середині липня, якщо ситуація на фронті дозволить». І друга, «реальніша» – 11 вересня, у єдиний день голосування в Росії (цього ж дня відбудуться губернаторські вибори).

Декілька політтехнологів, з якими на умовах анонімності поговорило видання, розповіли, що вже отримували пропозиції попрацювати «політруками» на українських територіях. Їм пропонувалися посади заступників глав міст.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Росія розпочинає поступову інтеграцію тимчасово окупованих територій. Колаборантів відсторонюють від влади в ОРДЛО, владу передають росіянам.