Російські військові переконують місцевих в тому, що вони тут назавжди

Російських окупантів разом з сім'ями переселяють в захоплений Херсон та інші міста області. Про це оперативне командування «Південь» повідомляє у Facebook.

Зазначається, що у Херсоні та деяких містах області з'являється інформація про те, що військові РФ перевозять туди свої сім'ї. Окупанти намагаються переконати місцевих, що вони приїхали назавжди.

«Самі ж сім'ї окупантів не приховують свого захоплення від рівня життя в Херсонській області, який навіть в умовах понад стоденної окупації в рази вище, ніж в їхніх рідних російських регіонах», – повідомляють в ОК «Південь».

Як інформував ZAXID.NET, у ГУР Міноборони повідомили про те, що Росія мінує Херсонщину боєприпасами, виготовленими у 50-х роках минулого сторіччя.