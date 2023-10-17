Російські війська найближчими днями можуть активізувати спроби оточити Авдіївку. РФ розгорнула частини щонайменше двох бригад для посилення наступальних дій. Про це йдеться в повідомленні ISW.

Три російські бригади – 114-та ОМСБр та 15-а та 21-а ОМСБр (обидві 2-ї загальновійськової армії) брали участь у нещодавніх атаках на Авдіївку разом із різними розрізненими елементами «ДНР», тоді як російські війська тримають у тактичному резерві 30-ту ОМСБр.

Елементи 30-ої ОМСБр , зокрема 2-ї загальновійськової армії, донедавна діяли вздовж лінії Сватове-Кремінна, і новосформована 25-а загальновійськова армія, ймовірно, змінила їх на лінії Сватове-Кремінна.

Підрозділи 2-ї загальновійськової армії в основному проводили оборонні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна протягом останніх кількох місяців і тому, ймовірно, мали більше часу на відпочинок і відновлення перед розгортанням на складнішій ділянці лінії фронту, що частково пояснює нещодавнє просування росіян у раніше застійні Авдіївській ділянці фронту.

В ISW також зауважили, що 16 жовтня російські війська продовжили наступ на Авдіївському напрямку і нещодавно досягли певних успіхів, хоча й відносно повільнішими темпами, ніж під час початкових атак.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 жовтня, показують, що російські війська незначно просунулися повз трасу E50 приблизно за 3 км на південь від Авдіївки.

У Генштабі України повідомили, що минулої доби українські війська відбили загалом 22 російські атаки на Авдіївському напрямку, що значно менше, ніж 30 зареєстрованих атак 15 жовтня.