Росія отримує ударні дрони від Ірану партіями по 250-300 одиниць

Росія використала у війні проти України близько 660 іранських дронів-камікадзе Shahed і незабаром отримає нову партію безпілотників. Про це повідомив представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

За його словами, загалом Іран має поставити Росії 1750 ударних дронів.

«Що стосується дронів, то у РФ реально є проблеми з арсеналом, в тому числі і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів- Shahed. За контрактом передбачено 1750 одиниць. Також потрібен час для їх доставки та підготовки», – сказав Вадим Скібіцький.

Він додав, що невдовзі Росія отримає нову партію дронів, точна кількість яких буде відома після поставки.

У розвідці додали, що росіяни завозили дрони партіями по 250-300 одиниць. Ці дрони Росія зазвичай використовує перед масованими ракетними атаками для розвідки української ППО.