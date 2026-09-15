Російські війська атакували Київ безпілотниками

Уранці вівторка, 15 вересня, російські війська атакували Київ безпілотниками. Унаслідок атаки постраждав чоловік, зафіксовано влучання в автозаправну станцію та складські приміщення. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та міська військова адміністрація.

У Дарницькому районі безпілотник влучив в АЗС. Медики госпіталізували одного чоловіка. За словами Віталія Кличка, постраждалий перебуває у тяжкому стані.

В Оболонському районі, попередньо, дрон влучив у складські приміщення.

Зауважимо, о 05:25 у Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через загрозу атаки БпЛА. Повітряна тривога тривала до 06:04.

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Нагадаємо, останніми днями Росія посилила атаки на цивільну інфраструктуру України, зокрема автозаправні комплекси. Удари по АЗК фіксували, зокрема, у Києві та вздовж міжнародних трас. У зв’язку з російськими атаками уряд, оператори ринку та екстрені служби обговорили посилення безпеки на АЗК, встановлення додаткових захисних споруд для наземної інфраструктури та облаштування укриттів. Також в Україні тестують систему автоматичного сповіщення на АЗК про наближення ворожих дронів.