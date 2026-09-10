Дрон атакував АЗС «Укрнафта» в Голосіївському районі Києва

У четвер, 10 вересня, російські війська атакували ударним дроном автозаправний комплекс в Голосіївському районі Києва. Унаслідок атаки постраждали четверо людей. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко, ДСНС та Група Нафтогаз.

За даними рятувальників, після влучання загорівся легковий автомобіль і дизельні генератори, а також виникла пожежа у восьмиповерховій нежитловій будівлі. Крім того, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Рятувальники ліквідували всі займання.

У «Групі Нафтогаз» уточнили, що російський реактивний «шахед» влучив в автозаправний комплекс «Укрнафта».

«Згідно з правилами безпеки, АЗК не працював під час повітряної тривоги. Персонал і клієнти залишили його територію», – ідеться в повідомленні.

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Відомо про постраждалих серед людей, які перебували поруч з АЗК. Трьох з чотирьох постраждалих госпіталізували. За даними місцевих телеграм-каналів, йдеться про АЗС біля ТРЦ Respublika Park.

Виконувач обов’язків голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко відреагував на атаку по АЗС компанії в Києві.

«Тут немає жодного військового сенсу, банальний терор ворога та спроба залякати людей», – написав Федоренко.

Нагадаємо, вдень 9 вересня російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку у Дніпровському районі Києва. Через атаку загинула жінка, поранень зазнали троє людей, включно з 15-річним хлопцем та 16-річною дівчиною.