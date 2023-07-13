Рятувальники працювали на місцях падіння уламків збитих дронів у Києві

Російські воєнні злочинці вночі в четвер, 13 липня, випустили по Україні дрони-камікадзе Shahed, а також крилаті ракети «Калібр». Ракети рухалися в бік західних областей, тоді як безпілотники були спрямовані на інші регіони, зокрема на Київ.

За повідомленням Київської міської військової адміністрації, дрони заходили в місто з різних напрямків. Силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено близько десяти ворожих цілей.

У Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксовані випадки падіння уламків. Попередньо, є пошкодження житлових будинків. У Дарницькому районі поранення отримали двоє людей: 19-річна дівчина та 23-річний чоловік. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, у Подільському районі, під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку, виявили тіло загиблого. Водночас КМВА і ДСНС про загиблих не повідомляли.

Також росіяни вночі атакували Україну крилатими ракетами «Калібр». Вони рухалися в бік західних областей. Скільки саме ракет випустили росіяни та скільки з них збили наразі невідомо, є інформація про роботу ППО на Хмельниччині. В самому Хмельницькому було чутно вибух. Після оголошення відбою повітряної тривоги, міський голова Хмельницького Олександр Симчишин подякував силам ППО ЗСУ за успішну та результативну роботу.

Також вибух пролунав у Кропивницькому, однак подробиць поки немає. Крім того, відомо про збиття одного дрона-камікадзе на Дніпропетровщині.

Як повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, дві крилаті ракети «Калібр» ворог випустив із Чорного моря, а дрони Shahed росіяни запустили із двох різних напрямків.

«У підсумку маємо успішну роботу ППО. Знищено 20 "шахедів". Усі, які летіли, були уражені. Також знищено дві крилаті ракети "Калібр"», – зазначив Ігнат, якого цитує УНН.

Також, за його словами, росіяни запустили по Україні з Криму балістичну ракету типу «Іскандер-М». Куди саме вона влучила – Ігнат не уточнив.

У Повітряних силах також зазначили, що більшість дронів було збито на Київщині, а «Калібри» збили «на двох різних напрямках», але на яких саме – не вказали.