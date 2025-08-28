Один потяг суттєво пошкоджений

В ніч на четвер, 28 серпня, російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом опинився парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. Завдяки злагодженим діям залізничників – працівників депо – загорання на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено», – йдеться у повідомленні.

Серед працівників ніхто не постраждав, адже вони завчасно спустилися в укриття.

Керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський уточнив, що внаслідок атаки був зруйнований Інтерсіті, який мав 28 серпня виходити на маршрут Київ – Харків. В компанії заявили, що роблять все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси.

Фото Олександра Перцовського, зруйнований потяг в ніч на 28 серпня

«Жоден рейс не буде скасований: для цього виводять підмінний рухомий склад. Про затримки залізничники інформуватимуть, адже наразі триває відновлення ушкодженої інфраструктури», – додали у дописі.

Фото Олександра Перцовського, зруйнований потяг в ніч на 28 серпня

Також зазначають, у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині Вінницької області низка поїздів, що курсують у сполученні між Києвом та Львовом, прямує зміненим маршрутом через станції Коростень – Звягель – Шепетівка – Здолбунів – Львів.

Актуальну інформацію про затримку потягів можна знайти за покликанням.

Нагадаємо, росіяни в ніч на четвер, 28 серпня, завдали масованого комбінованого удару по Києву, внаслідок чого є загиблі та постраждалі, пошкодження зафіксували на понад 20 локаціях.