Під атаку потрапив кінотеатр «Мир», який є памʼяткою архітектури

У середу, 24 червня, російські окупанти атакували безпілотником місто Конотоп у Сумській області. Дрон уразив кінотеатр у центрі міста, повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров та мер Конотопа Артем Семеніхін.

Росіяни атакували кінотеатр опівдні 24 червня. Під час удару поруч із будівлею перебували діти, які гралися біля фонтану.

На відео, поширених місцевими телеграм-каналами, видно пошкодження на боковій частині кінотеатру та уламки навколо його будівлі. Яким типом безпілотника росіяни атакували кінотеатр, місцева влада не уточнила.

Внаслідок атаки постраждали четверо людей. За даними голови ОВА, серед постраждалих є 11-річний хлопчик, двоє жінок та чоловік.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На місці удару працюють рятувальники, правоохоронці та медики. Потерпілим надається медична допомога.

Доповнено 15:47. Кількість постраждалих внаслідок атаки по кінотеатру зросла до шести людей, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначимо, кінотеатр «Мир», який атакували росіяни, збудували у 1956 році. Він є памʼяткою архітектури та містобудування та занесений до реєстру нерухомих памʼяток України.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Також вранці 24 червня росіяни вчергове вдарили по АЗС на околиці Сум. Внаслідок удару постраждали троє цивільних, пошкоджені автомобілі.