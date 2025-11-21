У ніч на п’ятницю, 21 листопада, російські окупанти вчергове атакували Одесу та Дніпропетровську область. Про це в соцмережах повідомили керівники цих регіонів.

За даними очільника Дніпропетровщини Владислава Гайваненка, російські безпілотники атакували Васильківську і Покровську громади на Синельниківщині.

Унаслідок атаки загинула місцева мешканка. До лікарні в стані середньої тяжкості госпіталізували 54-річного чоловіка і 71-річну жінку.

На місцях влучань виникли пожежі. Зруйновані три приватні будинки, ще два – пошкоджені. Знищені господарська споруда, авто, пошкоджено мікроавтобус.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська і Марганецька громади. Через обстріл артилерії та FPV-дронів понівечені приватний будинок, господарська споруда й газогін.

Вночі Росія також атакувала Одесу. Унаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро людей. До лікарні з опіками доправили 49-річну жінку та 16-річного хлопця, а також 70-річного чоловіка з травмою голови.



«Ще двоє постраждалих: з гострою реакцією на стрес 67-річний чоловік та 43-річний – з опіками обличчя, медичну допомогу отримали на місці», – повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.



Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з авто та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі, додали в ДСНС.

Наслідки дронової атаки РФ на Одесу 21 листопада (Фото ДСНС)

Додамо, увечері 20 листопада Росія також завдала удару по Запоріжжю. В ОВА повідомили про п’ятьох загиблих та ще 10 поранених жителів.