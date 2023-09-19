Постраждалі отримали тяжкі травми

Російські окупанти у вівторок, 19 вересня, вчергове обстріляли деокупований Херсон. Росіяни поцілили у тролейбус із пасажирами, який рухався у Корабельному районі міста, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Очільник ОВА заявив, що внаслідок удару постраждало двоє людей. Наразі їм надають медичну допомогу.

«Поранення отримали двоє пасажирів — чоловіки, 33 та 57 років. Їх шпиталізували до лікарні», – повідомив Олександр Прокудін.

На світлинах видно, що удар прийшовся по задній частині тролейбуса №9. Частина транспортного засобу обгоріла.

Пізніше на обстріл Херсона відреагував голова МВС Ігор Клименко. Він повідомив, що внаслідок російської атаки у місті загинув 49-річний сержант поліції, який перебував неподалік від тролейбуса. Клименко зазначив, що постраждалі пасажири отримали тяжкі поранення.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ) Офіс Генпрокурора розпочав досудове розслідування.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 19 вересня у шістьох областях України, в тому числі й Херсонській, лунали вибухи. У Львові окупанти поцілили безпілотниками по складах, у Кривому Розі внаслідок атаки загорілась багатоповерхівка, також вибухи було чути на Хмельниччині.

Водночас силам ППО вдалося збити 27 з 30 безпілотників, які Росія випустила з тимчасово окупованого Криму. Окрім того, українські військові знищили розвідувальний дрон окупантів.