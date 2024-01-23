Російський авіаудар зруйнував приватний будинок

Російська авіація атакувала село Саблуківка Херсонської області і поцілила по житловому будинку. Загинули двоє місцевих мешканців. Про це 23 січня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Прокуратура Херсонщини зазначила, що авіаудар по приватному будинку стався 23 січня близько 15:10. За словами Прокудіна, оселя вщент зруйнована.

Внаслідок удару загинув чоловік, його особа встановлюється. Також рятувальники дістали з-під завалів тяжкопоранену 47-річну жінку. Вона померла дорогою до лікарні.

На місці події продовжують працювати усі відповідні служби, кажуть правоохоронці. Дані щодо потерпілих уточнюються. Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).