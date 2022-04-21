Місцеве населення не підтримує окупантів та протестує проти окупаційної адміністрації

Військові сили держави-терориста Росії проводять на тимчасово захопленій території Херсонської області «мобілізацію» чоловіків. А вже на 1 травня на Херсонщині хочуть провести так званий референдум. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Після проведення «референдуму» про «ХНР» окупанти планують з 2 по 10 травня проводити на тимчасово зайнятих територіях Херсонщини «перепис населення». За даними Генштабу, місцевим жителям заборонено будь-яке переміщення між населеними пунктами області.

На тимчасово захопленій території Харківської області окупаційні війська також забороняють місцевим переміщуватися у бік території, підконтрольній Силам оборони України. Окрім того, там заблокована доставка гуманітарної допомоги з українського боку.

Наразі окупанти продовжують частково блокувати Харків та руйнувати артилерією інфраструктуру міста.

У Генштабі також зазначили, що триває повномасштабна збройна агресія РФ проти України. Ворог продовжував наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Водночас не припиняються ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Фіксується суттєве скорочення інтенсивності руху колон російської військової техніки по території республіки Білорусь. Окремі підрозділи збройних сил білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Слобожанщині обстановка суттєвих змін не зазнала. Триває часткове блокування Харкова та руйнування артилерією інфраструктури міста. На тимчасово захопленій території Харківської області окупаційні війська забороняють переміщення місцевого населення в бік території, підконтрольній Силам оборони України, заблокована доставка гуманітарної допомоги з українського боку.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався взяти під повний контроль Маріуполь. Продовжував завдавати авіаційних ударів та здійснював спроби штурмових дій в районі морського порту і заводу «Азовсталь»