Одного свого солдата окупанти вбили, двом вдалося вижити

У процесі звільнення Андріївки на Донеччині росіяни відкрили вогонь по своїх солдатах, які вирішили здатися в полон українським військовим. Відповідне відео в суботу, 16 вересня, опублікувала третя штурмова бригада.

«Штурмова група 2 механізованого батальйону 3 ОШБр бере чергову групу полонених, у цей же час противник, розуміючи, що село втрачене, а його бійці масово здаються – наказує відкрити вогонь по своїх. Приліт. На командному пункті тиша, всі посивіли. Дим розсіюється – всі наші цілі, один полонений на шматки, двом пощастило, і їх виводять жити», – написав в описі до відео командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький.

Нагадаємо, 3-тя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку біля Бахмута Донецької області 15 вересня, перед тим у селі тривали важкі бої. Село повністю зруйноване. У боях за Андріївку українські воїни знищили російську 72-у окрему мотострілецьку бригаду.